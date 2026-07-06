Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие сообщил, что Украина ожидает заключения соглашений о предоставлении 70 миллиардов евро военной помощи в 2026 году, столько же мы должны получить и в 2027-м. В то же время Рютте начал свое выступление с осуждения действий Кремля в связи с циничной массированной атакой.

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Украина рассчитывает на существенную помощь

По словам генсека, своими ударами Владимир Путин послал миру сигнал о том, что он в отчаянии, ведь Силы обороны сейчас успешно действуют на поле боя. К тому же наши военные ежемесячно ликвидируют 35 тысяч российских оккупантов.

Вооруженные Силы сейчас очень успешны и наносят удары по российской экономике. Украина успешно наносит удары по российской энергетической инфраструктуре и военно-промышленному комплексу в глубоком тылу страны-агрессора,

– подчеркнул Марк Рютте.

Более того, ВСУ сдерживают врага на поле боя и не дают России совершить никаких масштабных прорывов. Ситуация на поле боя зашла в тупик для россиян. Из-за этого Владимир Путин вновь нанес удар по мирным украинцам и инфраструктуре.

"Путин продолжает убивать людей, но это точно не путь к победе. Мои соболезнования и молитвы вместе с людьми в Киеве, которые сейчас переживают все это. В то же время факт остается фактом – Вооруженные Силы Украины сейчас находятся в лучшем положении, чем несколько месяцев назад", – подчеркнул генсек.

Эксклюзивные подробности перед саммитом НАТО: смотрите видео

Интересно и то, что накануне саммита разгорелся большой скандал, ведь многим турецким журналистам отказали в аккредитации, в первую очередь речь шла о тех, кто критикует действующего президента.

"Тогда администрация Эрдогана решила выкрутиться и пригласила всех журналистов на ужин. В целом Анкара очень активно готовилась к этому мероприятию, многие дороги были заасфальтированы буквально за несколько дней до начала саммита. Повсюду мы видим флаги НАТО. Анкара ожидает приезда западных лидеров", – добавил Даниэль Ткие.

Какие решения в отношении Украины могут быть приняты?

Что касается Украины, то для нас особенно важна новая военная помощь, а также встреча с Трампом. Американский президент 7 июля прилетит в Анкару, где встретится с Реджепом Эрдоганом, а уже на следующий день мы ожидаем его переговоров с Владимиром Зеленским.

Лидер США уже обнародовал заявление о том, что окончание войны России против Украины гораздо ближе, чем многие думают. Это, по крайней мере, свидетельствует о том, что он готов присоединиться к переговорам о прекращении огня.

Прежде всего Зеленский и Трамп будут обсуждать возможности оказания давления на Россию. Еще во время саммита G7 во Франции Трамп обещал ввести санкции в отношении российской нефти. И самое важное – это ракеты для систем ПВО Patriot,

– подчеркнул Даниэль Ткие.

На том же саммите G7 Трамп говорил о том, что рассмотрит возможность предоставления лицензий на производство Украиной или европейскими странами ракет для систем ПВО Patriot. Очевидно, что президент Зеленский поднимет этот вопрос, а мы все ждем результатов.

Действительно ли Трамп изменил отношение к Украине?

Пока речь не идет о такой военной помощи, какую нам оказывали во времена администрации Байдена. Но программа PURL продолжает работать. Механизм заключается в том, что европейцы платят деньги американцам, а те в свою очередь поставляют в Украину оружие.

Европейцы готовы выделять средства. Во время саммита будут подписаны многомиллиардные соглашения между европейскими союзниками и американскими оборонными компаниями на закупку американского оружия, в частности для нужд европейских государств-членов НАТО.

Что касается изменения настроения Трампа, то это действительно ощущается. Еще после саммита G7 он посоветовал Зеленскому смелее действовать против России, ведь увидел результаты эффективных ударов Украины по нефтеперерабатывающим предприятиям России. Впрочем, всем хорошо известно, что настроение президента США очень быстро меняется, поэтому нельзя говорить о постоянстве его позиций.

Европейцы должны больше полагаться на себя

Лидеры европейских стран понимают, что не могут дальше полагаться только на американские Вооруженные силы, поскольку Соединенные Штаты уже выводят некоторое критически важное вооружение. В частности, известно о самолетах-разведчиках. Эти пробелы Европа будет восполнять самостоятельно.

Когда продолжалась активная фаза войны США против Ирана, очень много авианосных групп было сосредоточено именно в районе Ближнего Востока. Европейцы понимают, что им нужно больше инвестировать в собственную оборону и прежде всего полагаться на свои силы,

– отметил ведущий 24 Канала.

Что касается ядерного сдерживания, США продолжают сотрудничество в рамках НАТО. А в отношении конвенционных средств вооружения ситуация несколько иная. Европе придется вкладывать больше средств. Также бывают случаи, когда европейцы отказываются от американского вооружения и в большей степени полагаются на компании отечественного производства.

Европа понимает, что в случае нападения России США могут не вступить в войну и откажутся защищать их континент. Поэтому они уже сейчас готовятся к потенциальной обороне.