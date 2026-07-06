Ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє розповів, що Україна очікує на домовленості про 70 мільярдів євро військової допомоги у 2026 році, стільки ж само ми маємо отримати і в 2027-му. Водночас свій виступ Рютте розпочав із засудження дій Кремля через цинічну масовану атаку.

До теми Тримаймося позитивної хвилі: чого очікувати Україні від саміту НАТО в Анкарі

Україна очікує на суттєву допомогу

За словами Генсека, своїми ударами Володимир Путін надіслав світові сигнал про те, що він у відчаї, адже Сили оборони зараз успішно діють на полі бою. До того ж наші військові щомісяця ліквідовують 35 тисяч російських окупантів.

Збройні Сили зараз дуже успішні та завдають ударів по російській економіці. Україна успішно б'є по російській енергетичній інфраструктурі та військово-промисловому комплексі у глибокому тилу країни-агресорки,

– наголосив Марк Рютте.

Ба більше, ЗСУ стримують ворога на полі бою та не дають Росії здійснити жодних масштабних проривів. Ситуація на полі бою зайшла у глухий кут для росіян. Через це Володимир Путін знову вдарив по цивільних українцях та інфраструктурі.

"Путін продовжує вбивати людей, але це точно не шлях до перемоги. Мої співчуття і молитви разом із людьми у Києві, які зараз проходять через все це. Водночас факт залишається фактом – Збройні Сили України зараз у кращій позиції, ніж декілька місяців тому", – підкреслив Генсек.

Ексклюзивні деталі перед самітом НАТО: дивіться відео

Цікаво й те, що напередодні саміту розгорівся великий скандал, адже багатьом турецьким журналістам відмовили в акредитації, насамперед мовилось про тих, які критикують чинного президента.

"Тоді адміністрація Ердогана вирішила викрутитися і запросила всіх журналістів на вечерю. Загалом Анкара дуже активно готувалася до цього заходу, багато доріг були заасфальтовані буквально за декілька днів до початку саміту. Всюди ми бачимо прапори НАТО. Анкара очікує на приїзд західних лідерів", – додав Даніель Ткіє.

Які рішення щодо України можуть ухвалити?

Щодо України, то для нас особливо важливою є нова військова допомога, а також зустріч з Трампом. Американський президент 7 липня прилетить до Анкари, де зустрінеться з Реджепом Ердоганом, а вже наступного дня ми очікуємо на його переговори з Володимиром Зеленським.

Лідер США уже оприлюднив заяву про те, що завершення війни Росії проти України набагато ближче, ніж багато хто думає. Це щонайменше є свідченням того, що він готовий долучитися до переговорів щодо припинення вогню.

Насамперед Зеленський і Трамп обговорюватимуть можливості тиску на Росію. Ще під час саміту G7 у Франції Трамп обіцяв запровадити санкції на російську нафту. І найважливіше – це ракети до систем ППО Patriot,

– підкреслив Даніель Ткіє.

На тому ж саміті G7 Трамп говорив про те, що розгляне можливість надання ліцензій на виробництво Україною чи європейськими країнами ракет до систем ППО Patriot. Очевидно, що президент Зеленський порушить це питання, а всі ми очікуємо на результати.

Чи справді Трамп змінив ставлення до України?

Наразі не мовиться про таку військову допомогу, яку нам давали за часів адміністрації Байдена. Але програма PURL продовжує працювати. Механізм полягає в тому, що європейці платять гроші американцям, а ті натомість постачають до України зброю.

Європейці готові виділяти кошти. Під час саміту будуть підписані багатомільярдні угоди між європейськими союзниками та американськими оборонними компаніями на закупівлю американської зброї, зокрема для потреб європейських держав-членів НАТО.

Щодо зміни настрою Трампа, то це справді відчувається. Ще після саміту G7 він порадив Зеленському сміливіше діяти проти Росії, адже побачив результати ефективних ударів України по нафтопереробці росіян. Втім усім добре відомо, що настрій президента США дуже швидко змінюється, тому не можемо говорити про сталість його позицій.

Європейці мають більше покладатися на себе

Лідери європейських країн розуміють, що не можуть далі покладатися лише на американські Збройні сили, бо Сполучені Штати уже виводять деяке критично важливе озброєння. Зокрема, відомо про літаки-розвідники. Ці прогалини Європа буде заповнювати самостійно.

Коли тривала активна фаза війни США проти Ірану, дуже багато авіаносних груп було зосереджено саме в районі Близького Сходу. Європейці розуміють, що їм потрібно більше інвестувати у власну оборону і насамперед покладатися на свої сили,

– зауважив ведучий 24 Каналу.

Щодо ядерного стримування, США продовжують співпрацю, яка діє у межах НАТО. А щодо конвенційних засобів озброєння ситуація дещо інша. Європі доведеться вкладатися більше. Також є випадки, коли європейці відмовляються від американського озброєння та більше покладаються на фірми вітчизняного виробництва.

Європа розуміє, що у випадку нападу Росії США можуть не вступити у війну та відмовляться захищати їхній континент. Тому вони уже зараз готуються до потенційної оборони.