Про можливості такого сценарію повідомляє Bloomberg.

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Президент США планує звернутись до оборонних компаній своєї країни з проханням виробляти зброю за ліцензією в Європі та Україні. На саміті "Великої сімки" у Франції журналісти запитали американського президента про плани європейців.

Вони хотіли б мати можливість це зробити (виготовляти американську зброю – 24 Канал), ми подивимося,

– відповів Дональд Трамп.

Останнім часом Україна має дефіцит ракет-перехоплювачів, здатних зупинити російську балістику. Їх виготовляють лише США. Але Сполучені Штати витратили чимало ракет зі своїх запасів під час війни в Ірані.

Конкретні ліцензії, про які йшлося, будуть детально обговорюватися серед країн-учасниць. Це дійсно передбачає надання всеосяжних ліцензій американськими компаніями європейським виробникам,

– заявив Фрідріх Мерц.

Канцлер Німеччини додав, що наразі європейці виробляють занадто мало зброї. Це можна буде компенсувати наданням ліцензій компаніям, які мають необхідні виробничі потужності. Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що Трамп наполягав на мобілізації американської оборонної промисловості та переконував у спроможності постачати таке обладнання.

США вже мають досвід виготовлення певної зброї за кордоном, наприклад ракети Patriot у Німеччині. Проте зазвичай вони охороняють свої ліцензійні угоди через проблеми з інтелектуальною власністю та ланцюгом поставок.

Нагадаємо, що після повернення Трампа до Овального кабінету, Сполучені Штати продовжують надавати ракети протиповітряної оборони та інше озброєння за кошти Європи та Канади, незважаючи на побоювання, що запаси можуть бути невеликими.

Результати саміту "Великої сімки" для України

За повідомленнями Le Parisien, країни G7 домовилися розширити підтримку української оборонної промисловості. Вони планують налагодити виробництво в Україні далекобійних ракет і систем протиповітряної оборони за ліцензіями західних партнерів.

Під час саміту країн "Великої сімки" Президент України наголошував на необхідності отримання ліцензій для виробництва антибалістичного озброєння. Учасники відзначили успіхи українських військових та безпосередній прогрес на полі бою.