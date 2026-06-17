Трамп готовий збільшити підтримку України в обмін на допомогу з Ормузом. Про це повідомляє Politico.

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Що сказав Трамп про Україну?

Лідери G7 прибули до Франції готовими до конфронтації з президентом США щодо Ірану та російсько-української війни. Проте після розмови вони перестали хвилюватись, чи не зірветься саміт НАТО в Туреччині наступного місяця. Про це повідомили два європейських дипломати.

Politico пише, що Трамп продемонстрував готовність до тиску на президента Росії з метою припинення його агресивної війни. Проте він готовий підтримати Європу щодо України в обмін на допомогу союзників з розблокуванням Ормузької протоки.

Обговорення, які ми мали між собою і з президентом США – як на офіційних зустрічах, так і в неформальних зустрічах в кулуарах – дають мені певне відчуття оптимізму,

– заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Дипломати застерігають від надлишкового оптимізму. Вони підкреслюють, що Трамп раніше легко змінював позицію після проукраїнських заяв.

Той факт, що Трамп провів майже годинну телефонну розмову з Путіним у неділю, посилював побоювання європейців і міг свідчити про готовність американського лідера повернутися до тиску на Україну. Проте після розмови з Володимиром Зеленським та іншими політиками, він заявив, що США відновлять санкції проти російського нафтового сектора. Американський президент підкреслив, що Росія повинна укласти угоду.

Що Трамп вимагав взамін?

Двоє високопоставлених дипломатів, розповіли, що Трамп наполягав на тому, щоб його колеги з G7 підтримали його угоди з Іраном і запропонували допомогу в розмінуванні Ормузької протоки. Також він применшив важливість європейської допомоги у розмові з журналістами. За його словами, США не знадобиться багато допомоги.

Проте за закритими дверима, американський президент не був таким різким. Він намагався отримати як усну, так і матеріальну підтримку іранської угоди.

Йому (Трампу – 24 Канал) знадобляться можливості його союзників з G7 та інших ... очистити Ормуз від мін. В обмін на це має бути якась віддача Україні. Є дуже тверде очікування, що він буде підтримувати Україну. Це те, що він сказав лідерам,

– розповів один з дипломатів.

Лідери "Великої сімки" відповіли, що готові допомогти за певних умов. Еммануель Макрон заявив, що розгортання суден, що розміновують протоку, має бути ініційоване та бажане Сполученими Штатами, а потім Іраном та Оманом – сторонами, що беруть участь в угоді.

Інші заяви Трампа на саміті G7

Німецька журналістка розповіла, що президент США визнав, що Путін зараз у слабшій позиції, ніж раніше. Про це Трамп сказав після зустрічі із європейцями.

Після розмови з українським президентом американський лідер пообіцяв журналістам зробити все, що зможе для завершення війни. Він зазначив, що занадто багато молодих людей гинуть на полі бою з обох сторін.