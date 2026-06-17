У спільній заяві лідери G7 погодилися надати Києву всебічну підтримку й допомогу.

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Яка позиція G7 щодо надання Україні зброї?

Учасники саміту відзначили успіхи українських військових та безпосередній прогрес на полі бою.

Щоб підсилити та пришвидшити цей новий імпульс, вони дійшли згоди щодо рішення збільшити постачання систем протиповітряної оборони, додаткових комплексів і перехоплювачів, а також озброєння дальньої дії.

Ми також готові розглянути можливість надання Україні ліцензій, які дозволять наростити власне військове виробництво,

– йдеться в офіційній заяві.