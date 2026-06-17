В совместном заявлении лидеры "Большой семерки" договорились оказать Киеву всестороннюю поддержку и помощь.

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Какова позиция G7 по вопросу предоставления Украине оружия?

Участники саммита отметили успехи украинских военных и непосредственный прогресс на поле боя.

Чтобы усилить и ускорить этот новый импульс, они пришли к соглашению об увеличении поставок систем противовоздушной обороны, дополнительных комплексов и перехватчиков, а также вооружения дальнего действия.

Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий, которые позволят нарастить собственное военное производство,

– говорится в официальном заявлении.