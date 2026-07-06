Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о встрече Зеленского и Трампа?

Президент США и президент Украины встретятся 8 июля в Анкаре. В AP сообщили, что переговоры будут проходить на фоне попыток Киева вновь сосредоточить внимание Дональда Трампа на войне с Россией.

Владимир Зеленский заявил, что существует реальная перспектива прекращения войны, и разговор на эту тему продолжится на саммите НАТО в Турции.

Трамп испытывает неотложную потребность положить конец войне и поговорит с Зеленским о том, как это сделать. Ожидается, что президент США также свяжется с Путиным после встречи,

– заявил один из высокопоставленных чиновников США.

Когда еще Зеленский встречался с Трампом?

Во вторник, 16 июня, Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Встреча состоялась в ходе саммита G7 во Франции.

Источники сообщили, что Зеленский с Трампом "неплохо поговорили", а американский президент настроен активно присоединиться к продвижению дипломатии с Россией.

Отмечается, что позиция Дональда Трампа сейчас лучше, чем была ранее. Также ожидаются новые встречи между сторонами. На переговорах присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.