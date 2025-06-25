Пресс-конференция Трампа на саммите НАТО в Гааге: главные заявления

В среду, 25 июня, в Гааге состоялся саммит НАТО. После на его полях прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Главные заявления американского президента по результатам саммита передает 24 Канал со ссылкой на его пресс-конференцию.

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Что заявил Трамп 25 июня