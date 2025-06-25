Рубио отвергает новые санкции против России публично, но на самом деле жесткий в отношении Кремля, – Politico

Вечером вторника, 24 июня, на приватном ужине накануне саммита НАТО в Гааге Марко Рубио якобы намекнул, что Сенат США рассмотрит ужесточение санкций против России. Однако уже на следующий день американский госсекретарь публично раскритиковал подобные призывы партнеров.

Это стало неожиданностью для министров иностранных дел стран Альянса. Об этом в среду, 25 июня, сообщили в Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает 24 Канал.

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Рубио занял более жесткую позицию

В частном разговоре накануне саммита НАТО Рубио намекнул, что Сенат, скорее всего, примет закон об усилении санкций против России после того, как завершит работу над законопроектом Big Beautiful Bill уже на этой неделе.

Кроме того, американский госсекретарь подвергся критике европейских коллег из-за нежелания Дональда Трампа усиливать давление на Москву. В ответ на это Рубио якобы признал, что Россия препятствует мирным переговорам о прекращении войны в Украине.

Однако уже вскоре в кулуарах саммита НАТО чиновник изложил аргументацию администрации США по воздержанию от дальнейших санкций против России.

Если мы сделаем то, что все здесь хотят от нас, а именно придем и раздавим их новыми санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность говорить с ними о прекращении огня, и кто тогда будет с ними говорить?

– сказал Рубио.

Отвечая на вопрос о разногласиях, высокопоставленный американский чиновник сказал, что госсекретарь подчеркивает одни и те же основные моменты, но его собеседники сосредотачиваются на разных деталях. Рубио якобы был "очень последовательным" в отношении трех ключевых моментов:

Трамп твердо убежден, что единственный способ закончить войну – переговоры;

как только США введут новые санкции против России, для них закрывается возможность участвовать в этих переговорах;

американский Сенат является независимым органом, который в какой-то момент примет решение о введении этих санкций.

Напомним, госсекретарь США заявил, что Трамп "будет знать правильное время и место", когда будет целесообразно ввести новые санкции. По оценке американской стороны, Москва все еще надеется на достижение военных успехов, которые не удалось обеспечить за столом переговоров.