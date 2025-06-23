НАТО готовит новую формулу поддержки ВСУ: Рютте раскрыл детали решения саммита

Финальное решение саммита НАТО в Гааге будет содержать отдельный пункт об Украине. Генсек Альянса Марк Рютте заявил, что союзники подтвердят поддержку ВСУ и свяжут ее с ростом оборонных расходов до 5% ВВП.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на заявление генсека НАТО Марка Рютте на пресс-конференции перед началом саммита в Гааге, передает 24 Канал.

Он отметил, что окончательное решение саммита будет включать важные формулировки в поддержку Украины, в частности, по наращиванию оборонных расходов до 5% ВВП до 2035 года.

Это четкое обязательство союзников,

– подчеркнул Рютте.

Таким образом он опроверг сообщения некоторых медиа о якобы отсутствии Украины в тексте итогового коммюнике.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер в свою очередь, также подтвердил, что текст документа еще согласовывается. Впрочем, он ожидает, что коммюнике будет четким и отразит реальную оценку угроз.

Нельзя отрицать, что причина, из-за которой мы так сосредоточены на увеличении оборонных инвестиций до 5%, в России и долгосрочной угрозе, которую Россия представляет для безопасности НАТО,

– отметил дипломат.

По его словам, лидеры 32 стран НАТО уже завтра соберутся, чтобы зафиксировать историческое обязательство, которое станет ответом на российскую агрессию, кибератаки и угрозы в космосе.