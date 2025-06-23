Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з посиланням на заяву генсека НАТО Марка Рютте на пресконференції перед початком саміту у Гаазі, передає 24 Канал.
Він наголосив, що остаточне рішення саміту включатиме важливі формулювання на підтримку України, зокрема, щодо нарощування оборонних витрат до 5% ВВП до 2035 року.
Це чітке зобов’язання союзників,
– підкреслив Рютте.
Таким чином він спростував повідомлення деяких медіа про нібито відсутність України у тексті підсумкового комюніке.
Посол США при НАТО Метью Вітакер у свою чергу, також підтвердив, що текст документа ще узгоджується. Втім, він очікує, що комюніке буде чітким і відобразить реальну оцінку загроз.
Не можна заперечувати, що причина, через яку ми так зосереджені на збільшенні оборонних інвестицій до 5%, в Росії та довгостроковій загрозі, яку Росія становить для безпеки НАТО,
– зазначив дипломат.
За його словами, лідери 32 країн НАТО вже завтра зберуться, щоб зафіксувати історичне зобов’язання, яке стане відповіддю на російську агресію, кібератаки та загрози у космосі.