У него есть амбиции за пределами Украины: Трамп рассказал о проблеме Путина

Вполне возможно, что Владимир Путин имеет территориальные амбиции и за пределами Украины. Но сейчас у него проблемы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президента США Дональда Трампа во время саммита НАТО в Гааге. Он согласился с вопросом журналиста, что территориальные амбиции Путина могут быть за пределами Украины.

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У Путина проблемы

Как считает Трамп, что вполне возможно, что у Путина есть желание влиять не только на Украину. При этом, по мнению президента США, российский диктатор, вероятно, хотел бы выйти из нынешней войны.

Он бы хотел выйти из этой войны. Это для него большая проблема,

– сказал Трамп.

Глава Кремля предлагал Трампу помощь во взаимодействии с Ираном. Но тут, по словам президента США, Путин запутался. Он сильно бы помог, если бы пошел на прекращение войны.

В дальнейшем президент США начал рассказывать о своих миротворческих усилиях между Израилем и Ираном, Пакистаном и Индией, Косово и Сербией и так далее.

Добавим, Трамп рассказал о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленский во время саммита НАТО. Он назвал встречу приятной. Там не обсуждали вопрос прекращения войны.