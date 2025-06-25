Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію президента США Дональда Трампа під час саміту НАТО у Гаазі. Він погодився із запитанням журналіста, що територіальні амбіції Путіна можуть бути значно більшими, ніж одна Україна.

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У Путіна проблеми

Як вважає Трамп, цілком можливо, що Путін має бажання впливати не лише на Україну. При цьому, на думку президента США, російський диктатор, ймовірно, хотів би вийти з теперішньої війни.

Він би хотів вийти з цієї війни. Це для нього велика проблема,

– сказав Трамп.

Глава Кремля пропонував Трампу допомогу із взаємодією щодо Ірану. Але тут, за словами президента США, Путін заплутався. Він сильно б допоміг, якби пішов на припинення війни.

Надалі президент США почав розповідати про свої миротворчі зусилля між Ізраїлем та Іраном, Пакистаном та Індією, Косово та Сербією і так далі.

Додамо, Трамп розповів про розмову із президентом України Володимиром Зеленський під час саміту НАТО. Він назвав зустріч приємною. Там не обговорювали питання припинення війни.