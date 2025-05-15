Впервые с начала полномасштабной войны: Зеленского не пригласят на саммит НАТО, – Euractiv

Президент Украины Владимир Зеленский в этом году впервые за последние три года не будет участвовать в ключевых обсуждениях на саммите НАТО. Это делают, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу.

Саммит будет проходить в Нидерландах в июне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

Смотрите также Рютте заявил о временном открытии окна возможностей для мира в Украине

Зеленского не пригласят на саммит НАТО

Как сообщает Euractiv со ссылкой на источники, такое решение связывают со стремлением не вызвать раздражение у президента США Дональда Трампа и "обеспечить улыбку американского лидера на фотографиях".

Ожидается, что нынешний саммит ограничится лишь одной сессией с участием представителей всех 32 государств-членов Альянса. Как отмечают источники, Белый дом выразил сомнения относительно выделения отдельного пункта повестки дня президенту Украины.

Два человека сказали, что основная цель саммита – демонстрация единства НАТО. Присутствие Украины, по их мнению, может вызвать дипломатическое напряжение, учитывая позицию Трампа, который неоднократно высказывался против вступления Киева в Альянс в краткосрочной перспективе.

Генсек НАТО Марк Рютте отказался отвечать на вопросы относительно приглашения украинской стороны. В то же время, глава МИД Нидерландов, где состоится саммит, Каспар Велдкамп ответил, что вопросом приглашений занимается именно Рютте.

В то же время, один из источников заметил, что украинская делегация все же будет присутствовать "в той или иной форме" – вероятно, примет участие в сопроводительных мероприятиях саммита, таких как неформальный ужин, как и другие партнеры Альянса – Австралия, Япония, Южная Корея и другие.

Добавим, что после полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина неизменно участвовала в саммитах НАТО: в 2022 году дистанционно в Мадриде, лично – в Вильнюсе (2023) и Вашингтоне (2024), где также проводили заседание Совета НАТО-Украина.

Нынешний саммит пройдет в Гааге с 24 по 26 июня. Как ранее сообщалось, США выразили возражения относительно официального приглашения Зеленского на мероприятие.