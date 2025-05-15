Саміт проходитиме в Нідерландах у червні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euractiv.

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Зеленського не запросять на саміт НАТО

Як повідомляє Euractiv із посиланням на джерела, таке рішення пов’язують із прагненням не викликати роздратування у президента США Дональда Трампа і "забезпечити посмішку американського лідера на фотографіях".

Очікується, що цьогорічний саміт обмежиться лише однією сесією за участі представників усіх 32 держав-членів Альянсу. Як зазначають джерела, Білий дім висловив сумніви щодо виділення окремого пункту порядку денного президенту України.

Двоє людей сказали, що основна мета саміту – демонстрація єдності НАТО. Присутність України, на їхню думку, може спричинити дипломатичне напруження, зважаючи на позицію Трампа, який неодноразово висловлювався проти вступу Києва до Альянсу в короткостроковій перспективі.

Генсек НАТО Марк Рютте відмовився відповідати на питання щодо запрошення української сторони. У той же час, глава МЗС Нідерландів, де відбудеться саміт, Каспар Велдкамп відповів, що питанням запрошень займається саме Рютте.

Водночас, одне з джерел зауважило, що українська делегація все ж буде присутня "у тій чи іншій формі" – ймовірно, візьме участь у супровідних заходах саміту, таких як неформальна вечеря, як і інші партнери Альянсу – Австралія, Японія, Південна Корея та інші.

Додамо, що після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна незмінно брала участь у самітах НАТО: у 2022 році дистанційно в Мадриді, особисто – у Вільнюсі (2023) та Вашингтоні (2024), де також проводили засідання Ради НАТО-Україна.

Цьогорічний саміт пройде в Гаазі з 24 по 26 червня. Як раніше повідомлялося, США висловили заперечення щодо офіційного запрошення Зеленського на захід.