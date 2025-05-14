Відповідну заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у середу, 14 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар для Anadolu.

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Які можливості будуть для України

Марк Рютте повідомив про можливі покращення найближчим часом.

Я думаю, що зараз існує вікно можливостей – цього тижня, а також протягом наступних 10 днів або двох тижнів - справді вивести все питання щодо України на більш сприятливий рівень,

– вважає генсек НАТО.

На його думку, успіхів можна досягти під керівництвом українського президента Володимира Зеленського, а також завдяки активній участі американського уряду. Він додав, що важливу роль у цьому питанні також відіграє Туреччина.

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та держсекретар США Марко Рубіо провели телефонну розмову. Під час неї вони обмінялися думками щодо можливих переговорів між Україною та Росією.