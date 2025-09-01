Будет два важных контакта: чего ожидать Украине от саммита ШОС в Китае
- На саммите ШОС, который проходит в Китае, Путин в частности встретился с его организатором Си Цзиньпинем, а также с президентом Турции Эрдоганом и премьер-министром Индии Моди.
- Российский диктатор вероятно пытается получить поддержку Пекина для продолжения боевых действий в Украине.
1 сентября в городе Тяньцзинь (Китай) проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Среди участников ШОС – Россия. Глава Кремля уже встретился с лидером Китая Си Цзиньпинем. Его цель – получить карт-бланш на продолжение войны против Украины.
Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. Он озвучил свое видение того, что важного будет происходить и обсуждаться на этом саммите.
О чем Эрдоган будет говорить с Путиным, а тот с Си?
В разрезе российско-украинской войны, по мнению политолога, важнейшими в рамках саммита ШОС станут два контакта Путина. Первый – это его встреча с президентом Турции Эрдоганом, который ранее провел разговор с украинским лидером Зеленским.
Он обсуждал с ним гарантии безопасности для Украины. Очевидно, что там (в Китае) состоится продолжение челночной дипломатии,
– считает Чаленко.
Второй важный контакт – общение Путина с Си Цзиньпинем. Российский диктатор хочет получить от Китая согласие на то, чтобы воевать дальше. А вот от китайского лидера, как отметил политолог, мир сегодня ожидает, что он даст сигналы Кремлю о том, что Путину надо останавливаться.
Однако мы видим сигналы от россиян, которые они рассылают через пропагандистские линии, о том, что они будут увеличивать наступательные действия. Хотя весенне-летнее наступление российской армии провалилось,
– озвучил Чаленко.
Сейчас открытым остается вопрос войдет ли Путин в переговорный процесс для завершения войны, что должно предусматривать организацию трехсторонней встречи (Зеленский, Путин, Трамп), или все же глава Кремля будет дальше тянуть время и продолжать обстреливать Украину, а также усиливать давление на фронте.
Саммит ШОС: что известно о визите Путина в Китай?
Российский диктатор прилетел в Китай по приглашению Си Цзиньпина, для него и других участников саммита ШОС подготовили красную дорожку. Там он будет находиться с четырехдневным визитом. В Тяньцзине Путин принял участие в заседании Совета членов ШОС и встрече в формате "ШОС плюс". Ожидается, что в дальнейшем уже в Пекине пройдет трехсторонняя встреча России, Китая и Монголии, на которой Путин и Си проведут переговоры.
Российский диктатор в частности встретился с турецким лидером Эрдоганом, который озвучил, что ожидает визит Путина в ближайшее время в Турцию. Кроме того, глава Кремля пообщался с премьер-министром Индии Моди, тот радостно его обнимал, и заявил, что Индия и Россия идут вместе. Он отметил, что надо скорее найти возможность прекратить войну в Украине, которую назвал "конфликтом", и установить мир.
Во время саммита ШОС Путин и Си критиковали политику Соединенных Штатов. Китайский лидер подчеркнул необходимость членов организации усилить сотрудничество в ряде сфер. Оба отметили перспективы использования "мегарынка" ШОС.