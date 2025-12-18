Получит ли Украина кредит: экономист спрогнозировал важные решения на саммите в Брюсселе

В четверг, 18 декабря, в столице Бельгии Брюсселе начался важный саммит лидеров стран Европейского Союза, на котором основное внимание будет сосредоточено на вопросе финансовой поддержки Украины и принятии решения по "репарационному кредиту" за счет замороженных российских активов.

Там ожидается участие Президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в Брюссель, чтобы лично приобщиться к переговорам и лоббировать поддержку для Украины. В комментарии для 24 Канала исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предположил, каких важных решений можно ожидать от лидеров ЕС.

Роль Трампа в принятии решения

Как считает экономист Олег Пендзин, личное присутствие президента Владимира Зеленского на саммите в Брюсселе вряд ли сможет кардинально изменить позиции скептически настроенных стран ЕС относительно так называемого "репарационного кредита".

Борьба вокруг замороженных российских активов является чрезвычайно жесткой, ведь свободных средств в мире почти нет, а интересы ключевых игроков часто не совпадают.

Здесь немножечко, знаете, выглядит так скоординировано политика России и Соединенных Штатов Америки. Почему? Потому что страны вместе вдруг поменяли свою позицию после достаточно активной коммуникации с Соединенными Штатами Америки,

– отметил экономист.

Вашингтон, по его оценке, стремится получить контроль над частью замороженных российских активов, что вызвало серьезное недовольство в Европе, ведь в предложенных схемах ЕС фактически устранялся от распределения средств.

Ответ Европы

В то же время Европа сделала собственный стратегический шаг – приняла решение о бессрочном замораживании российских активов до момента окончательного урегулирования вопроса компенсации Украине.

Заметим, что говорится о том, что Европейский Союз отказался от практики обновления замораживания российских активов каждые полгода и принял политическое решение заблокировать их бессрочно до момента окончательного урегулирования вопроса компенсации убытков Украине, что снимает риск вето отдельных стран, делает невозможным быстрое размораживание средств из-за изменения политической конъюнктуры и одновременно фиксирует позицию ЕС: эти активы рассматриваются как инструмент будущих репараций, а не временная санкционная мера.

Это, по мнению эксперта, одновременно ударило по американским планам и учло интересы Бельгии, которая получает значительные налоговые поступления с доходов от управления этими активами.

Из-за большого количества противоречивых интересов Пендзин настроен пессимистично относительно быстрого принятия решения именно о "репарационном кредите". Он считает более вероятным вариант совместных европейских заимствований, ведь оставить Украину без финансовой поддержки ЕС не может из соображений безопасности.

Какое решение могут принять?

Экономист прогнозирует, что общий объем помощи может составить 50 – 60 млрд евро, из которых часть направят на социальные нужды, а основную – на военно-техническую поддержку. Этого могло бы хватить, чтобы частично закрыть финансовые потребности Украины в 2026 году.

Примерно военно-техническая помощь ежегодно Украине достигала на уровне 40 – 42 миллиардов долларов. Это то, что не учтено в бюджете, это что сверх расходов бюджета на военные нужды. В этом году она уменьшилась, где-то 36 – 37. Особенно это ощущается вот последние месяцы,

– подчеркнул Пендзин.

Пендзин также отмечает: финансовый дедлайн для Украины приближается, и именно нехватка средств может стать инструментом гибридного давления со стороны России из-за социальной нестабильности и задержки выплат. Именно поэтому результаты брюссельского саммита будут иметь критическое значение уже в ближайшее время.

