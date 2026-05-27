В Финляндии заявили о нарушении воздушного пространства российским военным самолетом

В Финском заливе зафиксировали нарушение воздушного пространства российским самолетом. Министерство обороны страны начало расследование.

Об этом сообщили в Минобороны Финляндии.

Мог ли самолет России залететь в Финляндию?

Российский военный самолет в среду 27 мая, вероятно, залетел в воздушное пространство Финляндии. В Минобороны отметили, что пилот хотел избежать грозы в Финском заливе у Порккали.

Расследование подозрения в нарушении воздушного пространства было начато немедленно,

– заявил министр обороны Финляндии Антти Гаккянен.

Воздушные силы Финляндии также подняли собственные истребители и оперативно отреагировали на инцидент. Пограничная служба сообщила, что расследование продолжается и подробная информация впоследствии будет обнародована.

Когда еще Россия нарушала воздушное пространство стран Европы?

Российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии, вторгшись в районе Килии во время атаки на Украину. Страна подняла истребители F-16 для реагирования на угрозу, а населению было отправлено предупреждение об угрозе.

Румынское Минобороны добавило, что радары зафиксировали кратковременное нарушение воздушного пространства дроном в районе Килии, который двигался на Измаил.

Также за 2025 год Россия трижды нарушила воздушное пространство Норвегии в частности над морем и сухопутной границей. В нарушениях участвовали российские самолеты, а инциденты длились от одной до четырех минут.