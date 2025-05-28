Китай разместил самые современные бомбардировщики на спорных Парасельских островах, – Reuters

Китай разместил два своих самых современных бомбардировщика на спорных Парасельских островах, что в Южнокитайском море, о чем свидетельствуют спутниковые кадры. Речь идет о самолетах H-6.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. По мнению ряда аналитиков, такой шаг со стороны Пекина свидетельствует о росте его военных возможностей.

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Китай разместил на спорных островах бомбардировщики

В материале указывается, что самолеты появились на острове Вуди впервые с 2020 года на фоне напряженных отношений с Филиппинами, операций КНР вблизи Тайваня и накануне крупнейшего в регионе оборонного форума.

Китайские бомбардировщики дальнего радиуса действия не обязательно должны быть на Парасельских островах, поэтому это действительно выглядит как всенаправленный сигнал Пекина – против Филиппин, против США и других событий,

– заявил ученый по вопросам обороны в Сингапурской школе международных исследований имени С. Раджаратнама Коллин Кох.

На снимках от 19 мая, которые компания Maxar Technologies предоставила агентству Reuters, можно увидеть 2 бомбардировщика H-6 на взлетно-посадочной полосе на острове Вуди. На другом снимке Maxar, сделанном в тот же день, видно два транспортных самолета Y-20 и самолет раннего радиолокационного обнаружения KJ-500 – самолет, который считается жизненно важным для Китая, чтобы он мог контролировать и обеспечивать безопасность все более сложных воздушных и морских операций.

Некоторые аналитики считают, что самолеты могли прибыть на остров 17 мая и находиться там до 23 мая. Основатель платформы открытых данных PLATracker Бен Льюис считает маловероятным долгосрочное развертывание или постоянное базирование бомбардировщиков на острове Вуди.

Способность перебрасывать силы через базы, особенно средства высшего уровня, такие как H-6, обеспечивает НОАК механизмом защиты сил,

– сказал он, имея в виду Народно-освободительную армию Китая.

В Reuters указывают, что Китай претендует на суверенитет почти над всей акваторией Южнокитайского моря, с учетом территорий, на которые претендуют также Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам.

Международный арбитражный трибунал в 2016 году признал, что претензии Пекина не имеют никаких оснований, согласно международному праву. Однако Китай это решение отвергает.