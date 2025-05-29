Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. На думку низки аналітиків, такий крок з боку Пекіна свідчить про зростання його військових можливостей.

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Китай розмістив на спірних островах бомбардувальники

В матеріалі вказується, що літаки з'явилися на острові Вуді вперше з 2020 року на тлі напружених відносин з Філіппінами, операцій КНР поблизу Тайваню і напередодні найбільшого в регіоні оборонного форуму.

Китайські бомбардувальники дальнього радіусу дії не обов'язково повинні бути на Парасельських островах, тому це справді виглядає як всеспрямований сигнал Пекіна – проти Філіппін, проти США та інших подій,

– заявив науковець з питань оборони в Сінгапурській школі міжнародних досліджень імені С. Раджаратнама Коллін Кох.

На знімках від 19 травня, які компанія Maxar Technologies надала агентству Reuters, можна побачити 2 бомбардувальники H-6 на злітно-посадковій смузі на острові Вуді. На іншому знімку Maxar, зробленому того ж дня, видно два транспортні літаки Y-20 та літак раннього радіолокаційного виявлення KJ-500 – літак, який вважається життєво важливим для Китаю, щоб він міг контролювати та забезпечувати безпеку дедалі складніших повітряних та морських операцій.

Деякі аналітики вважають, що літаки могли прибути на острів 17 травня і перебувати там до 23 травня. Засновник платформи відкритих даних PLATracker Бен Льюїс вважає малоймовірним довгострокове розгортання чи постійне базування бомбардувальників на острові Вуді.

Здатність перекидати сили через бази, особливо засоби вищого рівня, такі як H-6, забезпечує НВАК механізмом захисту сил,

– сказав він, маючи на увазі Народно-визвольну армію Китаю.

В Reuters вказують, що Китай претендує на суверенітет майже над усією акваторією Південнокитайського моря, з урахуванням територій, на які претендують також Бруней, Індонезія, Малайзія, Філіппіни, Тайвань і В'єтнам.

Міжнародний арбітражний трибунал у 2016 році визнав, що претензії Пекіна не мають жодних підстав, згідно з міжнародним правом. Однак Китай це рішення відкидає.