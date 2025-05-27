Так, во вторник, 27 мая, Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что американская программа по усилению ПВО "является сценарием ядерной войны в космосе, что поддерживает стратегию США по однополярному господству". Агентство подало информацию ссылаясь на меморандум института при Министерстве иностранных дел в Пхеньяне.

В этом документе "Золотой купол" Трампа назвали "вершиной самоуверенности, высокомерия, произвола", добавляя, что Вашингтон "был настроен на милитаризацию космического пространства, утверждая, что те, кто доминирует в космосе, могут одержать победу в будущей войне".

На прошлой неделе Дональд Трамп анонсировал, что "Золотой купол" должен заработать до конца его президентского срока. Ожидается, что он может защитить США от баллистических, гиперзвуковых и усовершенствованных крылатых ракет. О

Значительная часть технологий, связанных с системой, остается непроверенной, особенно планы космических перехватчиков для сбивания баллистических ракет, приближающихся,

– отмечает Bloomberg.

В течение последних нескольких лет Северная Корея пытается добавить в свой арсенал межконтинентальную баллистическую ракету с несколькими боеголовками – шаг, который увеличит шанс того, что по крайней мере одна ядерная боеголовка пролетит мимо перехватчика и достигнет своей цели.

Интересно, что ранее "Золотой купол" уже раскритиковали в Китае. МИД страны заявил, что он "нарушает принцип мирного использования космического пространства", добавив, что это начнет гонку вооружений.