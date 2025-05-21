Руководителем амбициозной инициативы назначен генерал Космических сил США Майкл Гетлайн. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Трамп хочет создать новую систему ПРО "Золотой Купол"

На пресс-конференции в Белом доме Трамп отметил, что "Золотой купол" должен обеспечить стратегическую защиту США, а также подтвердил заинтересованность Канады в участии в инициативе. В офисе премьер-министра Канады Марка Карни сообщили о поиске расширения партнерства по безопасности с США, в частности в рамках NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки).

Хотя Трамп надеется ввести систему в действие до завершения своего президентского срока в январе 2029 года, эксперты сомневаются в возможности реализации проекта в оговоренные сроки. По подсчетам Бюджетного управления Конгресса, полная стоимость инициативы может вырасти до 831 миллиарда долларов в течение 20 лет.

Рональд Рейган хотел этого много лет назад, но у них не было технологий,

– сказал Трамп, имея в виду космическую систему противоракетной обороны, которую в народе называют "Звездными войнами", предложенную Рейганом.

Программа получила название, навеянное израильским "Железным куполом", однако американский вариант будет космического масштаба – с флотом спутников наблюдения и ударными единицами, способными сбивать ракеты на ранних этапах запуска. К разработке системы привлечены такие компании, как SpaceX, Palantir, Anduril, а потенциально еще и Lockheed Martin, L3Harris и RTX.

Республиканские законодатели предложили начальные инвестиции в размере 25 миллиардов долларов для Golden Dome как часть более широкого оборонного пакета стоимостью 150 миллиардов долларов, но это финансирование связано со спорным законопроектом, который сталкивается со значительными препятствиями в Конгрессе.