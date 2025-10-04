Санае Такаичи может возглавить правительство Японии, став первой госпожой премьер-министром в истории страны. Она представляет Либерально-демократическую партию Японии.

Такаичи считается одним из самых консервативных политиков страны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Замороженные миллиарды Кремля: ЕС ищет поддержки США и Японии для выдачи средств Украине

Что известно о Санаэ Такаичи?

В Японии Санаэ Такаичи в октябре могут выбрать новой главой правительства. Политик, которой 64 года, станет первой женщиной в истории страны, которая возглавит парламент.

Такаичи известна как убежденная консерваторка. Например, она выступает против законодательных изменений, которые позволили бы женщинам сохранять девичьи фамилии после бракосочетания. Также она против легализации однополых браков.

Ее иногда называют "железной леди", как и бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Такаичи же считает ее своим "примером для подражания".

Политик, по данным BBC, выступает за пересмотр пацифистской (противодействие агрессии и принуждение мирными средствами) конституции Японии и известна антимигрантской риторикой.

Интересно то, что потенциальная премьер-министр регулярно посещает храм Ясукуни, где чтят память погибших во Второй мировой войне, включая фигурами, связанными с военными преступлениями.

Стоит заметить, что Такаичи поддерживает Украину. Также выступает за более жесткую политику в отношении Китая.

Как отмечает The New York Times, ее партия демонстрирует стремление реагировать на вызовы, которые беспокоят избирателей, в частности экономические проблемы и вопросы иммиграции.

На посту премьер-министра она заменит Шигеру Ишибу, который 7 сентября подал в отставку.

Какие последние новости Японии?