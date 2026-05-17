Европейский Союз оказывает Украине значительную поддержку через санкции и военную помощь, но этот процесс медленный из-за необходимости консенсуса между странами-членами. Однако европейцы все же ослабляют российскую экономику.

Предприниматель, эксперт по вопросам евроинтеграции, соучредитель инициативы Get Ready for Europe Оливье Уиллокс объяснил 24 Каналу, что процесс тормозит и то, что ЕС вынужден постоянно объяснять населению необходимость этой поддержки.

Почему ЕС не может сильнее давить на Россию?

По словам эксперта, с украинской перспективы помощи никогда не будет достаточно.

Мы не Советский Союз. Мы уважаем лидеров и суверенитет стран, которые говорят: "Мы не хотим этого делать". Это слабость, но одновременно и наша сила. И мы не изменим это ради вас, к сожалению. Вопрос в том, что мы хотим показать россиянам, что санкциям не будет края. Мы уже на 20-м пакете, и, вероятно, будет 21-й,

– объяснил Уиллокс.

В ЕС отмечают эффективность украинских ударов дронами по российским НПЗ, но выражают беспокойство относительно возможных побочных последствий.

"Европейское население боится слишком высоких цен на энергию. Нам также нужна стабильная Европа, которая не пойдет в крайнюю левую или крайнюю правую сторону, потому что часть крайних сил даже финансируют россияне. Поэтому мы также должны заботиться о нашем общественном мнении", – сказал эксперт.

По его словам, Эммануэль Макрон сделал очень много для Украины, и он не уверен, что Марин Ле Пен сделает то же самое. Рядовые европейцы верят в дезинформацию в соцсетях и не понимают, почему должны отдавать свои деньги на поддержку Украины. Уиллос заметил, что несмотря на все они всевозможными методами пытаются донести, что эта помощь служит общим интересам безопасности.

Что еще известно о санкциях против России?

21-й пакет санкций ЕС против России представят в конце июня или в начале июля. Он будет ориентирован на российские банки, финансовые учреждения и компании ВПК, а также коммерческие структуры, задействованные в контрабанде украинского зерна.

По информации семи чиновников и дипломатов Евросоюза, участвующих в подготовке санкций, новый раунд также позволит принять ранее заблокированные венгерским правительством санкционные меры.