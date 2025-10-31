Лукашенко пожаловался, что "вонючая Европа" бесплатно дышит белорусским "чистым воздухом"

Самопровозглашенный президент Беларуси снова отличился абсурдным заявлением. Он пожаловался, что чистый белорусский воздух якобы "уносит в Европу", а там за него не платят.

Во время поездки в Березинский биосферный заповедник Александр Лукашенко заявил, что Беларусь бережет природу и экологическое наследие, а ЕС бесплатно пользуется этим. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

Почему жаловался Александр Лукашенко?

Во время визита в заповедник Лукашенко пожаловался, что ветер "относит экологически чистый воздух Беларуси в Европу", а она за это не платит.

И наступит то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем то, что нам досталось от Бога,

– дерзко сказал он.

По его словам, пока что вместо "платы за чистый воздух" ЕС вводит против Беларуси санкции. Он убежден, что ситуация вскоре изменится и Европа якобы "будет вынуждена платить".

Какие санкции ввел ЕС против Беларуси и при чем здесь Россия?