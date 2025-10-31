Укр Рус
31 жовтня, 16:12
Лукашенко поскаржився, що "смердюча Європа" безплатно дихає білоруським "чистим повітрям"

Діана Подзігун
Основні тези
  • Лукашенко заявив, що Європа безкоштовно користується екологічно чистим повітрям Білорусі, за яке не платить.
  • ЄС засуджує Білорусь за провокативні дії, такі як запуск метеорологічних куль у повітряний простір Литви, і готовий запровадити нові санкції.

Самопроголошений президент Білорусі знову відзначився абсурдною заявою. Він побідкався, що чисте білоруське повітря нібито "відносить до Європи", а там за нього не платять.

Під час поїздки до Березинського біосферного заповідника Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь береже природу та екологічну спадщину, а ЄС безплатно користується цим. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Чому жалівся Олександр Лукашенко?

Під час візиту до заповідника Лукашенко пожалівся, що вітер "відносить екологічно чисте повітря Білорусі до Європи", а вона за це не платить.

І настане той час, коли ця смердюча Європа буде нам платити за те, що ми бережемо те, що нам дісталося від Бога, 
– зухвало сказав він.

За його словами, поки що замість "плати за чисте повітря" ЄС вводить проти Білорусі санкції. Він переконаний, що ситуація невдовзі зміниться і Європа нібито "буде змушена платити".

Які санкції ввело ЄС проти Білорусі та до чого тут Росія?

  • Європейський союз засуджує Білорусь за її провокативні дії – йдеться про запуск метеорологічних куль, які вторглися в повітряний простір Литви. В ЄС також заявили про готовність запровадити нові санкції проти білоруського режиму, якщо подібні дії продовжаться.

  • Литва підготувала рішення про закриття кордону із Білоруссю на невизначений термін.

  • 26 жовтня російську ракету "Орешник" розмістили на території Білорусі, а вже в грудні 2025 року вона вперше заступить на бойове чергування.

  • Росія планує розмістити ядерну зброю в Білорусі, оскільки більше не може гарантувати безпеку своїх арсеналів у Криму. Це частина стратегії Кремля для тиску на НАТО та шантажу європейських союзників США.