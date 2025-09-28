В воскресенье, 28 сентября, стало известно, что ООН возобновила эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана из-за его ядерной программы. Процесс инициировали европейские страны.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В Тегеране такой шаг назвали "политически мотивированным".

Что известно о возобновлении санкций против Ирана?

Возвращение санкций инициировали в Совете Безопасности ООН Великобритания, Франция и Германия. Иран обвинили в нарушении соглашения 2015 года, направленного на прекращение разработки ядерной бомбы.

Санкции, действовавшие с 2006 по 2010 годы, официально возобновили в субботу, в 20:00 по восточноамериканскому времени. Они предусматривают эмбарго на поставки оружия и запрет на все виды связанной с обогащением и переработкой урана деятельности. Кроме того, речь идет о:

запрете на поездки для отдельных лиц;

замораживании активов десятков иранских чиновников и компаний;

запрете на поставку чего-либо, что может быть использовано в ядерной программе страны.

Интересно! На фоне восстановления ограничений иранский риал обновил исторический минимум, упав до 1 123 000 за доллар США.

Какой была реакция Тегерана?

Со своей стороны Тегеран предупредил о жесткой реакции на возобновление санкций. Прежде всего он отозвал своих послов из Великобритании, Франции и Германии для консультаций.

В то же время президент Масуд Пезешкиян заявил, что его страна не намерена выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Al Arabiya цитирует письмо министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Дипломат призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша предотвратить восстановление механизмов выполнения санкций и добавил, что страна "решительно будет защищать свои национальные права и интересы".

К слову, западные лидеры отметили, что каналы для диалога остаются открытыми, и призвали Тегеран "воздержаться от любых эскалационных действий". Интересно, что Израиль приветствовал возобновление ограничений против своего врага как "важный шаг".

Цель четкая: не допустить создания Ираном ядерного оружия. Мир должен использовать все средства для достижения этой цели,

– говорится в сообщении израильского МИД.

В свою очередь Россия такое решение ООН осудила. "Это незаконно и не может быть реализовано", – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также написал письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором предупредил, что возвращение санкций против Ирана будет "серьезной ошибкой".

