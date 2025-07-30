Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм ответил на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова об иммунитете России к санкциям. Он отметил, что такое высокомерное отношение может очень не понравиться странам, которые покупают российскую нефть и газ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Линдси Грэма в X.

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Как Грэм отреагировал на заявление Кремля?

Ранее Песков заявил, что Россия продолжает следить за высказываниями президента США Дональда Трампа относительно санкций, однако, по его словам, страна уже приобрела иммунитет к подобным мерам благодаря многолетнему опыту.

В ответ на это заявление сенатор Грэм согласился, что Россия научилась жить с санкциями. Однако, по его словам, президент Трамп меняет правила игры.

Трамп собирается ввести пошлины для стран, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину. Возможно, вам стоит в ближайшее время проверить, разделяют ли эти страны ваше высокомерное отношение, – подчеркнул Грэм.

Кроме того, сенатор отметил, что большинство представителей обеих партий в Конгрессе готовы помочь президенту Трампу в этом начинании.