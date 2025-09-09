Президент США Дональд Трамп считал, что сможет силой личности убедить Владимира Путина пойти на мирное соглашение. Такая вера, однако, была по меньшей мере слишком снисходительной и к нему самому, и к главе Кремля.

К каким шагам может прибегнуть Трамп?

Аналитик Ник Пейтон Уолш объяснил, что вера Трампа основывалась на представлении, что Москва может стать "потенциальным союзником" США в противостоянии с Китаем, хотя на самом деле все больше превращается в энергетического вассала Пекина.

Ошибочное толкование ситуации дорого обошлось Украине – и из-за публичной неопределенности относительно американской поддержки, и из-за окна возможностей, которое позволило российским войскам продвигаться на фронте.

В то же время Вашингтон снова сделал для себя важные и очевидные выводы.

Сейчас Путин максимально использует выигранное время. Украинские чиновники опасаются, что российские войска снова готовятся к решающему наступлению на Покровск на востоке и могут продвинуться в районе Купянска на севере.

В воскресенье Трамп пригрозил "второй фазой" санкций против России – вероятно, расширением тарифов на Индию и их введением в Китае.

Однако 50%-ные тарифы против Нью-Дели пока не имели существенного эффекта – кроме того, что заставили Моди посетить Пекин и сесть в лимузин Путина – и, как сообщают источники CNN, очевидно увеличат закупки Индией российской нефти на 15 – 50% в ближайшие месяцы,

– говорится в материале.

Законодатели США также подготовили законопроект, который предлагает санкции против российских банков и тех, кто с ними сотрудничает, а также тарифы до 500% на страны, покупающие российскую нефть.

Таким образом, у Трампа есть еще больше рычагов влияния. Это создает странную ситуацию, когда его невоенные меры против Москвы превышают шаги его предшественника Джо Байдена,

– добавил Ник Пейтон Уолш.

Отмечается, что Трамп позволяет Европе финансировать поставки оружия для Украины, в частности ракет дальнего действия, которые ранее Байден не одобрял.

По словам аналитиков, новые санкции могут серьезно ударить по все более хрупкой экономике России в момент ее уязвимости. В то же время Москва имела достаточно времени, чтобы подготовиться к потенциальным ограничениям, а также получает значительную поддержку от союзников для их обхода.

