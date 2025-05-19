В Польше высказались о санкциях против России

Украина ждет того, чтобы реализовались заверения Европы в введении строгих мер против России. В Польше говорят, что давление на агрессора действительно будут оказывать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью временного поверенного в делах Польши в Украине Пйотра Лукасевича.

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Не бросит ли Польша Украину в борьбе против России

Пйотр Лукасевич говорит, что Польша наиболее заинтересована в том, чтобы Украина была независимой и свободной. Для Варшавы это путь к достижению большей безопасности и стабильности региона.

"Сейчас в так называемом мирном процессе есть много составляющих. Одно в этой достаточно хаотичной среде можно сказать точно: Польша вместе с другими европейскими союзниками стремится оказывать максимальное давление на Россию, включая санкции, включая вторичные санкции, включая санкции, которые действительно повредят экономике России и ее способности вести это жестокое и несправедливое, агрессивное вторжение", – уверяет он.

От того, как Украина выйдет из этой войны, зависит и безопасность Польши.

"Итак, наша позиция – это дружба, добрососедские отношения с Украиной, с одной стороны. А второй столб – это наши национальные интересы, наши национальные интересы безопасности, которые очень зависят от результата этой войны", – завершил поверенный.