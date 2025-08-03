Трамп разочаровался в Путине и изменил курс в отношении России, – WSJ
- Дональд Трамп изменил свою стратегию в отношении России, делая ставку на санкции, таможенное давление и оборонную поддержку союзников.
- Администрация Трампа пока не продемонстрировала конкретных шагов для усиления давления на Россию, несмотря на громкие заявления.
Президент США Дональд Трамп больше не рассчитывает на личные отношения с Путиным и пересмотрел свою стратегию в отношении России. Теперь он делает ставку на санкции, таможенное давление и усиление оборонной поддержки союзников.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Президент США Дональд Трамп больше не полагается на "рабочие отношения" с Владимиром Путиным для прекращения войны в Украине.
Читайте также Поставит Кремль в плачевное положение: Трамп может ударить по трем болезненным точкам России
Трамп изменил стратегию в отношении России
По данным издания, он изменил подход к Кремлю и делает ставку на давление – санкции, таможенные угрозы и поддержку союзников.
The Wall Street Journal отмечает, что Трамп считает жесткие экономические меры эффективнее дипломатии. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что президент хочет остановить войну через “угрозы Путину тарифами и санкциями”, если тот не согласится на прекращение огня в течение девяти дней.
Однако чиновники администрации и союзники в Европе реагируют скептически. Они отмечают, что с момента возвращения Трампа в Белый дом не было принято ни одного нового пакета санкций против России, а те, что уже существуют – ослаблены. Бывший чиновник Госдепа Эдвард Фишман заявил, что с 20 января санкционная политика практически остановилась.
В Минфине США уверяют, что санкционная работа продолжается – якобы уже наложено более 200 миллионов долларов штрафов. Между тем аналитики указывают: даже несмотря на громкие заявления, администрация Трампа еще не продемонстрировала реальных шагов для усиления давления на Москву.
Часті питання
Почему Дональд Трамп изменил стратегию в отношении России?
Дональд Трамп изменил стратегию в отношении России, поскольку больше не полагается на рабочие отношения с Владимиром Путиным для прекращения войны в Украине. Он решил сосредоточиться на экономическом давлении через санкции и таможенные угрозы, которые считает более эффективными, чем дипломатические усилия.
Какие меры планирует принять администрация Трампа для давления на Россию?
Администрация Трампа планирует использовать жесткие экономические меры, такие как санкции и таможенные угрозы, чтобы оказать давление на Россию. Пресс-секретарь Белого дома отметила, что эти меры направлены на то, чтобы заставить Владимира Путина согласиться на прекращение огня в течение девяти дней.
Как реагируют на новую стратегию Трампа международные партнеры и чиновники его администрации?
Международные партнеры и чиновники администрации Трампа реагируют скептически на новую стратегию, поскольку за время его возвращения в Белый дом не было принято новых санкций против России, а существующие санкции были ослаблены. Они также указывают на отсутствие реальных шагов для усиления давления на Москву.