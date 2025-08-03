Президент США Дональд Трамп больше не рассчитывает на личные отношения с Путиным и пересмотрел свою стратегию в отношении России. Теперь он делает ставку на санкции, таможенное давление и усиление оборонной поддержки союзников.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Президент США Дональд Трамп больше не полагается на "рабочие отношения" с Владимиром Путиным для прекращения войны в Украине.

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Трамп изменил стратегию в отношении России

По данным издания, он изменил подход к Кремлю и делает ставку на давление – санкции, таможенные угрозы и поддержку союзников.

The Wall Street Journal отмечает, что Трамп считает жесткие экономические меры эффективнее дипломатии. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что президент хочет остановить войну через “угрозы Путину тарифами и санкциями”, если тот не согласится на прекращение огня в течение девяти дней.

Однако чиновники администрации и союзники в Европе реагируют скептически. Они отмечают, что с момента возвращения Трампа в Белый дом не было принято ни одного нового пакета санкций против России, а те, что уже существуют – ослаблены. Бывший чиновник Госдепа Эдвард Фишман заявил, что с 20 января санкционная политика практически остановилась.

В Минфине США уверяют, что санкционная работа продолжается – якобы уже наложено более 200 миллионов долларов штрафов. Между тем аналитики указывают: даже несмотря на громкие заявления, администрация Трампа еще не продемонстрировала реальных шагов для усиления давления на Москву.