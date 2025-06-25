Мерц анонсировал 18-й пакет санкций против России и призвал США присоединиться

Фридрих Мерц анонсировал новые санкции ЕС против России и обратился к США с призывом действовать решительнее. По его словам, только совместное экономическое давление заставит Путина сесть за стол переговоров.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца на пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге, передает 24 Канал. Европейский союз 26 июня запустит 18-й пакет санкций против России.

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Россию не остановить без экономического давления

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что это часть давления на Кремль для начала реальных переговоров о завершении войны.

По его словам, только европейских ограничений недостаточно – нужно активное участие США.

, Европейский союз занимается этим, и завтра, наконец _COPY2 дадут ход 18-му пакету санкций. Но одного этого пакета не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в санкциях,

– заявил Мерц.

Канцлер также напомнил, что в американском Сенате в ближайшие дни будут рассматривать "законопроект Грэма" – он предусматривает санкции для стран и компаний, которые покупают российские энергоносители. Мерц призвал Дональда Трампа, с которым встретился в Гааге, лично поддержать эти инициативы.