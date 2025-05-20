Есть доказательства: Евросоюз ввел санкции против России за использование химического оружия на фронте в Украине

Совет ЕС во вторник, 20 мая, ввел дополнительные санкции против России. Под ограничения попали 3 организации, которые причастны к разработке и использованию химического оружия.

Против них ввели санкции из-за использования этого оружия на войне против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Совет ЕС.

Смотрите также Зеленский анонсировал 18-й пакет санкций против России

Применение химоружия на фронте в Украине подтверждено

В санкционный список попали войска радиологической химической и биологической защиты, 27 научный центр и 33 Центральный научно-исследовательский и испытательный институт Министерства обороны России.

Это решение приняли после ознакомления с отчетами Организации по запрещению химического оружия за ноябрь 2024 и февраль 2025 года. Они подтвердили наличие веществ для борьбы с массовыми беспорядками, в частности, 2-хлоробензальмалононитрила в образцах, собранных на передовой в Украине.

Такие вещества использовались российскими войсками в Украине как метод ведения войны, что является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, государством-участником которой является Россия,

– говорится в заявлении Совета ЕС.

В общем ограничительные меры ЕС против использования и распространения химического оружия сейчас применяются к 25 физическим лицам и 6 организациям.

Активы подсанкционных лиц замораживаются, а предоставление им средств или экономических ресурсов запрещено. Также к ним применяется запрет на поездки в ЕС.