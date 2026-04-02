"Думай о своей стране": Орбан дерзко ответил Туску и призвал снять санкции с России
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС должен немедленно отменить санкции против российской энергетики из-за угрозы экономического кризиса. Он также резко ответил премьеру Польши Дональду Туску.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский Союз немедленно отменить санкции, введенные против российской энергетики. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.
Что ответил Орбан Туску?
Орбан отреагировал на сообщение премьера Польши Дональда Туска, в котором тот вспомнил, в частности, о блокировании Венгрией кредита для Украины. По словам венгерского премьера, Европа якобы приближается к одному из самых серьезных экономических кризисов в своей истории на фоне глобальных энергетических вызовов. Он подчеркнул, что континент находится "в большой опасности".
Орбан считает, что единственным выходом из ситуации является немедленная отмена санкций против российской энергетики. В своем обращении к Туску он призвал "думать о собственных странах и народах", а не о российском президенте, и воздержаться от дальнейшей эскалации.
Что известно о приверженности Орбана к России?
Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов озвучил 24 Каналу мнение, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится под влиянием России, и его потеря власти может изменить баланс сил в ЕС. Ранее Орбан блокировал вступление Швеции в НАТО, глава МИД Венгрии Петер Сийярто выполнял указания Сергея Лаврова, что указывает на пророссийскую позицию венгерского премьера.
Politico отмечает, что Виктор Орбан, премьер Венгрии, трансформировался из либерального критика СССР в союзника Кремля, постепенно сменив партию "Фидес" на национал-консервативную. Экономическое сотрудничество с Россией, в частности соглашение 2014 года о кредите на АЭС, подтолкнула Орбана к созданию антилиберального государства, образцом которого он считает Россию.
Известно, что Европейский Союз ограничивает передачу конфиденциальных данных Венгрии из-за опасений утечек информации в Россию. Европейские лидеры также проводят встречи в узких форматах без участия всех стран-членов.