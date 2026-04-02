"Думай о своей стране": Орбан дерзко ответил Туску и призвал снять санкции с России

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС должен немедленно отменить санкции против российской энергетики из-за угрозы экономического кризиса. Он также резко ответил премьеру Польши Дональду Туску.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский Союз немедленно отменить санкции, введенные против российской энергетики. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

Что ответил Орбан Туску?

Орбан отреагировал на сообщение премьера Польши Дональда Туска, в котором тот вспомнил, в частности, о блокировании Венгрией кредита для Украины. По словам венгерского премьера, Европа якобы приближается к одному из самых серьезных экономических кризисов в своей истории на фоне глобальных энергетических вызовов. Он подчеркнул, что континент находится "в большой опасности".

Орбан считает, что единственным выходом из ситуации является немедленная отмена санкций против российской энергетики. В своем обращении к Туску он призвал "думать о собственных странах и народах", а не о российском президенте, и воздержаться от дальнейшей эскалации.

