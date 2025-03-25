Трамп сказал, рассмотрит ли российские запросы по ослаблению санкций

Президент США Дональд Трамп высказался о прекращении огня в войне в Украине. В частности, он заявил, что сейчас есть пять или шесть российских требований о перемирии.

По словам американского лидера, Соединенные Штаты работают над соответствующими документами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление, которое транслирует Белый дом.

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Могут ли США снять санкции с России

Трамп заявил, что США рассматривают возможность снятия части санкций с России в обмен на перемирие в Черном море. По его словам, в частности, Москва требует отмены некоторых санкций, связанных с экспортом сельхозпродукции и удобрений.

Он также отметил, что Америка знакомится со всеми озвученными Кремлем условиями для введения моратория на удары по Черному морю. Президент Соединенных Штатов отметил, что к мониторингу черноморского перемирия будут привлечены третьи страны.

Стоит добавить, что США и Россия согласовали перечень объектов, которые нельзя атаковать в рамках энергетического перемирия. В Кремле обнародовали их перечень с украинской и российской сторон и заявили, что этот временный мораторий действует с 18 марта.

Однако президент Владимир Зеленский опроверг это заявление и назвал его ложным.