Об этом 24 Каналу рассказала старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, округ Колумбия Мария Снежная, отметив, что США начали повторять российские нарративы и не знают истории. Более того, агрессия против Украины для Трампа – не показатель имперских посягательств Владимира Путина.

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Ошибки США

Уиткофф сказал, что российские оккупированные территории являются русскоязычными, там прошли референдумы, где люди решили, что "хотят" быть в составе России.

По словам старшего научного сотрудника, это свидетельствует о 2 грубых ошибках администрации Трампа в отношении России:

Попытки перезапустить отношения с Кремлем и не испортить их;

Неосведомленность с историей российско-украинской войны (следует из заявления Виткоффа о "российских" регионах).

В администрации нет специалиста по России. Уиткофф занимается переговорами, но он специалист по Ближнему Востоку, он всегда сравнивает Россию с Израилем, а Украину с Газой,

– подчеркнула она.

Снежная отметила, что США имеют целью быстро прекратить огонь, но одновременно игнорируют все события, которые происходят в Украине с 2014 года, как будто их не было. Благодаря этому российский диктатор имеет преимущество и возможность манипулировать Вашингтоном.

Еще перед выборами в США в прошлом году некоторые чиновники из команды Трампа делали странные заявления, которые вообще не соответствовали действительности. Например, говорилось, что агрессию России "спровоцировало расширение НАТО", но точно не имперские амбиции Путина.

К слову, генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж указал на еще одну ошибку США в отношении России – российский диктатор во время встречи с Уиткоффом попросил его передать портрет Трампа, который тот заказал у "известного" российского художника. Спецпредставитель президента США принял этот подарок, а также был "поражен" историей, как Путин молился за Трампа после покушения на него.