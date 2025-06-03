Теряют терпение: сенаторы ждут разрешения Трампа, чтобы одобрить санкции против России, –СМИ

Усилия по продвижению масштабного пакета санкций против России переходят в финальную стадию. Республиканцы ожидают "зеленый свет" от президента США Дональда Трампа.

Некоторые из ближайших союзников Трампа, в частности сенатор-республиканец Линдси Грэм, активно призывают к более жестким действиям против Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Ожидают решения Трампа

Несмотря на то, что Дональд Трамп в последнее время стал чаще критиковать Путина за нежелание продвигаться к мирному урегулированию, он до сих пор не поддержал пакет санкций, который уже имеет более 80 соавторов в верхней палате, что оставляет документ в "замороженном" состоянии.

Мы работаем с Белым домом... Мы готовы продвигаться вперед, как только они решат, что время пришло. Они – лидеры... Мы не хотим идти впереди Белого дома,

– сказал сенатор-республиканец Марквейн Маллин.

По его словам сенаторы не хотят вмешиваться в ход переговоров, хотя готовы прибегнуть к этому если понадобится привлечь внимание к этой перспективе. Лидер большинства в Сенате Джон Тун сообщил, что голосование может состояться еще во время этой четырехнедельной сессии.

"(Белый дом) до сих пор надеется, что удастся достичь определенного соглашения, но ... в Сенате существует высокий уровень заинтересованности с обеих сторон прохождения этого пакета. Я думаю, что действительно есть желание сделать что-то, чтобы дать России понять: ей следует сесть за стол переговоров", – сказал он.

Впрочем, пока республиканцы ждут позицию президента, демократы уже теряют терпение.

"Лучшее, что президент Трамп может сделать сейчас для укрепления позиций Украины – это показать, что США твердо стоят на ее стороне и решительно противостоят России. Но до сих пор Трамп этого не сделал", – заявил лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Напомним, сенаторы США подготовили законопроект о введении первичных и вторичных санкций против России и стран, которые поддерживают ее агрессию в Украине. Документ также предусматривает 500% пошлины на импорт товаров из стран, покупающих российские энергоресурсы.