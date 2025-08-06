Трамп рассчитывает, что Уиткофф вернется из Москвы не с пустыми руками. Но если посланник приедет ни с чем, Трамп разозлится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Трамп все больше разочаровывается в Путине

От результатов поездки Уиткоффа зависит, какие санкции наложит Трамп на Россию.

Среди вариантов:

более строгое обеспечение выполнения действующих санкций;

присоединение к новому динамическому плавающему ценовому ограничению ЕС на российскую нефть, которое вступит в силу в сентябре;

вторичные санкции против банков и нефтеперерабатывающих заводов в других странах, которые способствуют торговле российской нефтью.

Однако в США все же больше говорят о введении санкций против российского теневого флота.

Внесение судов в черный список флота станет первым случаем, когда США ввели санкции против Москвы после возвращения Трампа в Белый дом в январе,

– подчеркивают журналисты.

Байден в свое время добавил в санкционный список 213 танкеров для перевозки сырой нефти, химикатов или продуктов. Но Трамп не вводил эти санкции.

Россияне использовали старые танкеры, чтобы торговать нефтью и таким образом финансировать войну