Укр Рус
Геополитика Америка Судьба санкций против России зависит от результатов поездки Уиткоффа, – Financial Times
6 августа, 16:44
2

Судьба санкций против России зависит от результатов поездки Уиткоффа, – Financial Times

Ирина Чеботникова
Основні тези
  • Поездка Уиткоффа в Москву повлияет на решение Трампа по санкциям против России, включая возможные строгие санкции против российского теневого флота.
  • США могут внести суда в черный список флота, что станет первым случаем введения санкций против Москвы после возвращения Трампа к власти.

Трамп рассчитывает, что Уиткофф вернется из Москвы не с пустыми руками. Но если посланник приедет ни с чем, Трамп разозлится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также У Путина заявили о полезном и конструктивном диалоге с Уиткоффом: первые комментарии Кремля

Трамп все больше разочаровывается в Путине

От результатов поездки Уиткоффа зависит, какие санкции наложит Трамп на Россию.

Среди вариантов:

  • более строгое обеспечение выполнения действующих санкций;
  • присоединение к новому динамическому плавающему ценовому ограничению ЕС на российскую нефть, которое вступит в силу в сентябре;
  • вторичные санкции против банков и нефтеперерабатывающих заводов в других странах, которые способствуют торговле российской нефтью.

Однако в США все же больше говорят о введении санкций против российского теневого флота.

Внесение судов в черный список флота станет первым случаем, когда США ввели санкции против Москвы после возвращения Трампа в Белый дом в январе, 
– подчеркивают журналисты.

Байден в свое время добавил в санкционный список 213 танкеров для перевозки сырой нефти, химикатов или продуктов. Но Трамп не вводил эти санкции.

Россияне использовали старые танкеры, чтобы торговать нефтью и таким образом финансировать войну