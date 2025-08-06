Судьба санкций против России зависит от результатов поездки Уиткоффа, – Financial Times
- Поездка Уиткоффа в Москву повлияет на решение Трампа по санкциям против России, включая возможные строгие санкции против российского теневого флота.
- США могут внести суда в черный список флота, что станет первым случаем введения санкций против Москвы после возвращения Трампа к власти.
Трамп рассчитывает, что Уиткофф вернется из Москвы не с пустыми руками. Но если посланник приедет ни с чем, Трамп разозлится.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
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От результатов поездки Уиткоффа зависит, какие санкции наложит Трамп на Россию.
Среди вариантов:
- более строгое обеспечение выполнения действующих санкций;
- присоединение к новому динамическому плавающему ценовому ограничению ЕС на российскую нефть, которое вступит в силу в сентябре;
- вторичные санкции против банков и нефтеперерабатывающих заводов в других странах, которые способствуют торговле российской нефтью.
Однако в США все же больше говорят о введении санкций против российского теневого флота.
Внесение судов в черный список флота станет первым случаем, когда США ввели санкции против Москвы после возвращения Трампа в Белый дом в январе,
– подчеркивают журналисты.
Байден в свое время добавил в санкционный список 213 танкеров для перевозки сырой нефти, химикатов или продуктов. Но Трамп не вводил эти санкции.
Россияне использовали старые танкеры, чтобы торговать нефтью и таким образом финансировать войну