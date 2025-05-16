Макрон призвал Трампа к давлению на Путина – Россия игнорирует требования о перемирии
- Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа к усилению давления на Россию из-за ее игнорирования требований о перемирии.
- Европа пытается убедить Вашингтон присоединиться к новым санкциям против Кремля для усиления давления на президента России Владимира Путина.
Россия игнорирует требования США и Европы о перемирии. Макрон после разговора с Трампом заявил, что Кремль не идет ни на какие контакты, а потому требуется более жесткое давление.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на телеканал BFMTV. Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о результатах разговора европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом.
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Макрон призвал Трампа к давлению на Путина
По его словам, Россия полностью игнорирует призывы к прекращению огня, несмотря на поддержку этого требования со стороны США, Украины и Европы.
Мы обсудили с президентом Трампом, что неприемлемо, что Россия не реагирует на требования американцев, поддержаны Украиной и европейцами. Ни по перемирию, ни по встрече на уровне руководства,
– заявил Макрон.
Французский лидер подчеркнул, что сейчас Европа пытается убедить Вашингтон присоединиться к новым санкциям против Кремля. Цель – усилить давление на президента России Владимира Путина, который и дальше демонстрирует полное пренебрежение к международным требованиям.