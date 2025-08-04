Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может избежать санкций. Однако при одном условии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа во время общения с журналистами.

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При каком условии Россия может избежать санкций?

Журналисты спросили у американского лидера, есть ли что-то, что россияне могут сделать, чтобы избежать усиления санкций.

В ответ на это Трамп заявил, что ключ к снятию санкций лежит в достижении мирного соглашения с Украиной, которое положит конец потерям с обеих сторон.

Так, заключите соглашение, по которому люди перестанут гибнуть. Только что появились данные об огромном количестве убитых российских солдат. Так же и в Украине – меньшая цифра, но все равно тысячи и тысячи людей. А теперь мы добавляем города, где их поражают ракеты. Поэтому в этой бессмысленной войне погибает много людей,

– сказал Трамп.

Напомним, что президент США установил России дедлайн по прекращению войны в Украине. На этот раз он дал российскому диктатору Владимиру Путину 10 дней для достижения соглашения. Если же это не сработает, Трамп угрожает ввести пошлины и другие меры против Кремля.