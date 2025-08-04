Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами.

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За якої умови Росія може уникнути санкцій?

Журналісти запитали в американського лідера, чи є щось, що росіяни можуть зробити, щоб уникнути посилення санкцій.

У відповідь на це Трамп заявив, що ключ до зняття санкцій лежить у досягненні мирної угоди з Україною, яка покладе край втратам з обох боків.

Так, укладіть угоду, за якою люди перестануть гинути. Щойно з’явилися дані про величезну кількість вбитих російських солдатів. Так само і в Україні – менша цифра, але все одно тисячі й тисячі людей. А тепер ми додаємо міста, де їх вражають ракети. Тож у цій безглуздій війні гине багато людей,

– сказав Трамп.

Нагадаємо, що президент США встановив Росії дедлайн щодо припинення війни в Україні. Цього разу він дав російському диктатору Володимиру Путіну 10 днів для досягнення угоди. Якщо ж це не спрацює, Трамп погрожує ввести мита та інші заходи проти Кремля.