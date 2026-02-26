Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что политика Вашингтона относительно непродажи оружия России и невведения санкций против Украины является частью давления на Кремль в войне. Он подчеркнул, что Америка играет уникальную роль в поисках мирного решения.

Однако, по словам госсекретаря, терпение президента относительно продолжительности войны не безгранично. Об этом Рубио сказал во время разговора с журналистами, стенограмму которой опубликовал Госдепартамент.

Какое заявление сделал Рубио?

Рубио очертил современную позицию американских властей относительно войны России против Украины. Он подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа продолжает "усиливать давление на Москву", в частности через военную поддержку Украины, санкции против российских компаний и отказ продавать оружие России.

Администрация продолжает продавать оружие Украине. Мы не продаем оружие России и не вводим санкции против Украины,

– заявил Рубио, объясняя подход Вашингтона к текущей ситуации.

В конце прошлого года США ввели дополнительные санкции против российской нефтяной компании Rosneft, что, по мнению Рубио, также является частью давления на Кремль.

Виин отметил, что Америка продолжает выступать уникальным посредником в войне, способным создать условия для переговоров между россиянами и украинцами. По его словам, ни одна другая страна или организация – ни ООН, ни ЕС, ни отдельные государства – не смогли добиться того, чтобы обе стороны сели за стол переговоров.

"Мы единственная страна или единственная организация на планете, которая смогла достичь того, чтобы российские и украинские переговорщики сидели за столом и разговаривали друг с другом", – подчеркнул Рубио.

В то же время он признал, что срок терпения президента Трампа относительно дальнейшего развития конфликта и переговоров нельзя считать безграничным.

