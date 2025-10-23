"Мы все еще хотим встретиться": Рубио сделал заявление о России после введения санкций

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты все еще хотят встретиться с Россией, несмотря на то, что администрация Трампа ввела санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Хотят ли США продолжать переговоры?

Марко Рубио объяснил, что санкции против России не означают отказ Вашингтона от переговоров с Москвой.

Мы все еще хотим встретиться с россиянами... У меня был хороший разговор с министром иностранных дел Лавровым, и мы продолжим этот диалог,

– отметил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда заинтересованы во взаимодействии, если есть возможность достичь мира.