"Ми все ще хочемо зустрітися": Рубіо зробив заяву про Росію після запровадження санкцій

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати все ще хочуть зустрітися з Росією, попри те, що адміністрація Трампа запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Чи хочуть США продовжувати переговори?

Марко Рубіо пояснив, що санкції проти Росії не означають відмову Вашингтона від переговорів з Москвою.

Ми все ще хочемо зустрітися з росіянами… У мене була хороша розмова з міністром закордонних справ Лавровим, і ми продовжимо цей діалог,

– зазначив держсекретар США.

Він підкреслив, що Сполучені Штати завжди зацікавлені у взаємодії, якщо є можливість досягти миру.