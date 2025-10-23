23 жовтня, 10:48
"Ми все ще хочемо зустрітися": Рубіо зробив заяву про Росію після запровадження санкцій
Основні тези
- Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США хочуть продовжувати переговори з Росією, попри введені санкції.
- Рубіо додав, що він провів "хорошу розмову" з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і вони продовжать цей діалог.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати все ще хочуть зустрітися з Росією, попри те, що адміністрація Трампа запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Чи хочуть США продовжувати переговори?
Марко Рубіо пояснив, що санкції проти Росії не означають відмову Вашингтона від переговорів з Москвою.
Ми все ще хочемо зустрітися з росіянами… У мене була хороша розмова з міністром закордонних справ Лавровим, і ми продовжимо цей діалог,
– зазначив держсекретар США.
Він підкреслив, що Сполучені Штати завжди зацікавлені у взаємодії, якщо є можливість досягти миру.