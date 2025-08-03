Сенат США собирается уходить на летние каникулы, так и не проголосовав за законопроект о санкциях в отношении России. Теперь Трамп лично будет решать, вводить обещанные санкции против России после невыполнения его ультиматума или нет.

Срок выполнения требований Трампа к России заключить соглашение с Украиной закончится 8 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Что будет означать уход Сената США на каникулы, когда истечет срок ультиматума Трампа?

Ранее Трамп пообещал принять решение о санкциях в течение 10 – 12 дней – то есть до 8 августа, если президент России Владимир Путин не согласится на прекращение огня. Как отмечает издание, санкции могут задеть не только Москву, но и страны, которые закупают у нее нефть. В частности, Индия уже стала объектом 25% пошлин. Это сигнал о готовности Белого дома давить и на партнеров Кремля. Между тем законопроект Конгресса предусматривает еще более жесткие меры – вторичные тарифы до 500%.

Несмотря на общую поддержку Украины, сенаторы не успели добиться голосования до отпуска. Таким образом, по крайней мере до осени именно Трамп будет решать вопрос введения санкций против России.

"Я думаю, что он будет очень осторожным в своих действиях. Но я думаю, что он явно разочарован Путиным и сейчас начинает признавать, что многие из нас были правы", – сказал сенатор-республиканец от штата Южная Дакота Майк Раундс.

Демократы же менее оптимистичны: сенатор Ричард Блюменталь, который является соавтором законопроекта о санкциях вместе с сенатором от Республиканской партии Линдси Грэмом, отметил, что будет считать успехом даже частичное внедрение запланированных санкций.

В нашем законопроекте мы предлагаем 500% (пошлины – 24 Канал). Если это будет 250%, я смогу с этим смириться. Даже если это будет 100%, возможно. Но вы должны ввести жесткие санкции, которые остановят их от подпитки российской военной машины,

– сказал Блюменталь.

Его коллега Джин Шахин одобрила подход Трампа к Индии как способ давления на Россию. Грэм сказал, что Трамп "принял теорию дела" – преследовать те страны, которые покупают российскую нефть и не оказывают помощи Украине.