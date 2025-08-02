Судя по поездкам Уиткоффа в Россию, складывается впечатление, что его главная задача – бизнес. Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американистка, кандидат исторических наук Александра Филиппенко, отметив, что он должен искать "точки соприкосновения" с Кремлем.

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О чем может договариваться Уиткофф в Кремле?

Многие американские экономисты предупреждали Дональда Трампа, что если он снимет санкции с России, то это может негативно повлиять на американскую экономику. Ведь сейчас лучшее время, когда США фактически получили европейский рынок.

Говорится об обязательствах на 750 миллиардов долларов. Это сумма, на которую Европа должна покупать природные ресурсы у США. Поэтому предложить России прекращение войны в обмен на снятие санкций – очень опасный путь. Об этом уже пишут американские СМИ.

Вероятно, Трамп рассматривает этот вариант. Теперь становится известно, что его бизнес-посланник Стив Уиткофф едет в Россию. Скорее всего, именно об этом он будет говорить,

– предположила политолог-американистка.

Если вспомнить обстоятельства при которых Уиткофф встречался с представителями Кремля, то на ум приходит очень позитивная атмосфера. Тогда для Трампа от Путина передавали картины, поздравления с днем рождения. Сейчас ситуация кардинально другая.

Раздражение Трампа уже очевидно. Сигналы из Белого дома вообще не положительные для России. Госсекретарь Марко Рубио уже много раз говорил, что прогресса в войне нет, поэтому надо готовить другие шаги. На этом фоне Уиткофф едет в Россию.

Нельзя утверждать, что он предложит снятие санкций, но это одна из возможных тем для обсуждения. Согласится ли на это Путин – пока неизвестно. Российские эксперты говорят, что страна полностью перестроена на военные рельсы, поэтому изменить что-то будет очень трудно,

– подчеркнула Александра Филиппенко.

Скорее всего, Кремль больше заинтересован в продолжении войны. Остановить ее можно только военным путем, в частности американским оружием. Но Трамп, который считает себя мастером сделок, все равно хочет договориться. Вероятно, отдельно продолжаются дипломатические и бизнес-переговоры. Именно за последние отвечает Стив Уиткофф.

Заметим, Трамп резко изменил риторику в отношении России. Он ответил на ядерные угрозы Дмитрия Медведева и приказал переместить 2 атомные подводные лодки ближе к России. Президент США сказал, что у Медведева "острый язык и он говорит неприемлемые вещи".