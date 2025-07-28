Об этом он заявил в интервью невестке Трампа Лари Трамп в эфире Fox New, передает 24 Канал.

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Что известно о новом дедлайне завершения войны?

Во время разговора у Стива Уиткоффа спросили, какие его ожидания на ближайшие три с половиной года – то есть до завершения срока работы администрации Трампа.

Мы решим российско-украинский конфликт, достигнем этого мирного соглашения. Потому что это должно произойти. Это война. Президент был прав, этого никогда не должно было произойти. Я думаю, что мы это решим,

– заверил он.

Заметим, что до вступления в должность Дональд Трамп заявлял о намерении завершить войну в течение 24 часов. После он и его команда озвучивали различные дедлайны: и 100 дней, и полгода, и год, и "не очень много времени".

14 июля Дональд Трамп установил новый 50-дневный срок для достижения соглашения. В случае несоблюдения американский лидер пообещал ввести против России и ее партнеров жесткие тарифы – что в Кремле восприняли скептически.