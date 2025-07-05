Правительство Словакии снова заблокировало принятие 18 пакета санкций против России
- Словакия заблокировала 18 пакет санкций против России из-за опасений негативного экономического влияния от инициативы RePowerEU, которая предусматривает прекращение поставок российского газа в ЕС с 2028 года.
- Правительство Словакии готово к диалогу с Еврокомиссией для поиска решений, но настаивает на своей позиции по санкциям.
- План RePowerEU вызывает беспокойство у словаков относительно конкурентоспособности экономики, в частности в контексте цен на энергоносители и энергетической безопасности страны.
Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18 пакета санкций против России. Это подтвердили в отделе коммуникации Министерства иностранных дел и европейских дел страны.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на TASR.
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Словакия блокирует пакет санкций против России
В издании сообщили, что Словацкая Республика в пятницу снова заблокировала принятие 18 пакета санкций против России на уровне послов стран-членов при Европейском Союзе. Журналистам об этом рассказал отдел коммуникации Министерства иностранных дел и европейских дел Словакии.
Правительство Словакии под руководством премьер-министра Роберта Фицо уже неоднократно заявляло, что не поддержит новый санкционный пакет. Политик считает, что инициатива RePowerEU, предусматривающая полное прекращение поставок российского природного газа в ЕС с 1 января 2028, может иметь серьезное негативное экономическое влияние на Словакию.
Словакия готова продолжать конструктивный диалог с Еврокомиссией и на основе ее инициативы совместно искать возможные решения в интересах граждан и бизнеса,
– отметил внешнеполитический источник.
Представители Министерства экономики Словакии, энергетических компаний и промышленности страны подчеркнули, что план RePowerEU представляет серьезный вызов для конкурентоспособности экономики, особенно в контексте цен на энергоносители и энергетической безопасности страны.
По словам МИД Словакии, страна остается на своей позиции относительно 18 пакета санкций.