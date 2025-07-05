Правительство Словакии снова заблокировало принятие 18 пакета санкций против России

Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18 пакета санкций против России. Это подтвердили в отделе коммуникации Министерства иностранных дел и европейских дел страны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на TASR.

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Словакия блокирует пакет санкций против России

В издании сообщили, что Словацкая Республика в пятницу снова заблокировала принятие 18 пакета санкций против России на уровне послов стран-членов при Европейском Союзе. Журналистам об этом рассказал отдел коммуникации Министерства иностранных дел и европейских дел Словакии.

Правительство Словакии под руководством премьер-министра Роберта Фицо уже неоднократно заявляло, что не поддержит новый санкционный пакет. Политик считает, что инициатива RePowerEU, предусматривающая полное прекращение поставок российского природного газа в ЕС с 1 января 2028, может иметь серьезное негативное экономическое влияние на Словакию.

Словакия готова продолжать конструктивный диалог с Еврокомиссией и на основе ее инициативы совместно искать возможные решения в интересах граждан и бизнеса,

– отметил внешнеполитический источник.

Представители Министерства экономики Словакии, энергетических компаний и промышленности страны подчеркнули, что план RePowerEU представляет серьезный вызов для конкурентоспособности экономики, особенно в контексте цен на энергоносители и энергетической безопасности страны.

По словам МИД Словакии, страна остается на своей позиции относительно 18 пакета санкций.