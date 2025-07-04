Бездействие Трампа в отношении Путина и очевидная снисходительность американского политика к преступлениям его российского коллеги не могли быть не замеченными. Как пишет издание The Hill, трое сенаторов – демократов инициировали особое расследование в отношении президента США, передает 24 Канал.

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Трамп позволяет Путину действовать безнаказанно

3 июля сенаторы Джин Шахин (Нью-Гемпшир), Элизабет Уоррен (Массачусетс) и Крис Кунс (Делавэр) объявили о начале расследования по поводу более 5-месячной паузы во введении новых санкций против России со стороны администрации Трампа в связи с ее войной против Украины.

Вместо того чтобы принять очевидные меры для давления на агрессора, президент Трамп ничего не делает, и мы будем расследовать эту упущенную возможность, чтобы добиться прекращения войны,

– говорится в совместном заявлении сенаторов.

С начала второго президентского срока Дональда Трампа США не ввели никаких новых санкций против России за ее вторжение в Украину. Более того, в некоторых случаях даже смягчили уже действующие ограничения.

Справка: При президентстве Джо Байдена Вашингтон ввел более 6200 санкций против субъектов, связанных с Москвой, которые были направлены на компании, торговлю и финансовые операции, обеспечивающие российскую военную машину. Это в среднем более 170 новых санкций ежемесячно.

Законодатели указывают на то, что отсутствие новых санкций позволяют диктатору продолжать атаковать Украину. Они отметили, что Трамп обещает завершить большую войну, однако взамен позволяет агрессору действовать безнаказанно.

Кроме остановки ключевой помощи Украине, президент Трамп уже 5 месяцев блокирует регулярное обновление санкций и экспортного контроля – тем самым позволяя растущей волне обходчиков в Китае и по всему миру и в дальнейшем поставлять России ресурсы для войны,

– отметили сенаторы.

Они говорят, что неиспользование уже имеющихся инструментов давления на Россию только подстрекает Путина продолжать боевые действия.

Расследование началось на фоне сообщений о том, что в прошлом месяце Пентагон приостановил поставки некоторых средств ПВО и высокоточных боеприпасов для Украины.